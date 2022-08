Sanchez pronto a lasciare l’Inter dopo 3 anni! Manca un ultimo step − Sky

Sanchez nelle prossime ore lascerà l’Inter. L’attaccante cileno dopo tre anni di nerazzurro è pronto a salutare l’Italia e la Milano nerazzurra. Ecco cosa manca

FUMATA BIANCA VICINA − Marco Bovicelli, in collegamento su Sky Sport, fa il punto sulla situazione del cileno: «Alexis Sanchez è in uscita dall’Inter dopo 3 anni di Milano. Può lasciare i colori nerazzurri, nelle prossime ore è atteso un incontro con l’agente del giocatore Fernando Felicevich per risolvere definitivamente il suo contratto. Ci sarà una buonuscita da parte dell’Inter per poi pensare ad un’altra destinazione. C’è il Marsiglia sulle sue tracce che prima dovrà fare uscire qualche attaccante».