Sanchez è in procinto di lasciare l’Inter. Da Ibiza, contatto con un club!

Sanchez partirà dall’Inter. La sua esperienza in nerazzurro può definirsi conclusa anche se prima dovrà trovare una quadra sulla buonuscita. Intanto da Ibizia, lo ha contattato un club

CONTATTO − Stagione con l’Inter conclusa per Alexis Sanchez e vacanze a Ibiza. Sanchez lascerà il club nerazzurro a fine stagione. La strada sembra ormai tracciata. L’Inter dovrà scaricare gli ingaggi pesanti ed El Nino Maravilla insieme all’amico Vidal fanno parte di questa schiera. Intanto, come riporta Tancredi Palmeri di Sportitalia, il Siviglia ha avuto un primo contatto con l’attaccante cileno. Si tratta di un’operazione non facile perché Sanchez guadagna 7,5 milioni di euro, cifre decisamente alte per il club andaluso. Ma è un primo contatto da non sottovalutare.