Sanchez, problema ingaggio: Inter pronta a una proposta – Sun

Condividi questo articolo

Non ci sarebbero dubbi sul fatto che l’Inter vorrebbe trattenere Alexis Sanchez non solo per tutta l’Europa League, ma anche per la prossima stagione

SITUAZIONE – Al tempo stesso, come ricorda il sito del Sun, il Manchester United potrebbe trattenere Alexis Sanchez. I Red Devils però sarebbero consapevoli del peso che ha l’ingaggio dell’attaccante sul loro bilancio. Inoltre la squadra inglese ha già all’interno della sua formazione giocatori in ottima forma come Marcus Rashford, Anthony Martial e Mason Greenwood. Dal canto suo, l’Inter intenderebbe far restare il cileno nel proprio organico. Per questo vorrebbe raggiungere un accordo con il club britannico sullo stipendio del calciatore. Infatti la società meneghina non sarebbe in grado di sostenere il salario attuale di Sanchez che ammonta a poco meno di 2.25 milioni di sterline al mese. La possibile proposta sarebbe quella di offrire allo United un’offerta di un altro prestito per la prossima stagione.