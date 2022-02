Sanchez, prestazioni super con l’Inter: a fine stagione resta o va via? – CdS

Sanchez, con queste prestazioni la dirigenza dell’Inter potrebbe rivalutare la sua permanenza in nerazzurro, anche se potrebbe chiudere la carriera altrove. Di seguito la situazione spiegata dal Corriere dello Sport.

PRESTAZIONI SUPER – Questa è senza dubbio la miglior stagione di Alexis Sanchez da quando è all’Inter. L’attaccante cileno ha finalmente ritrovato una certa continuità e soprattutto serenità, dopo una lunga serie di infortuni e prestazioni così così. In questo momento sta dimostrando di attraversare un ottimo momento di forma, certificato non solo dalla Supercoppa italiana, ma anche dai gol realizzati con il Cile, trascinatore vero della squadra. Sanchez ha ancora un altro anno di contratto a 7 milioni netti a stagione e se continua così, oltre invogliare i dirigenti nerazzurri a tenerlo, potrebbe crearsi un certo mercato e firmare l’ultimo accorso della sua carriera altrove, salutando così Milano. Una cosa è certa: queste prestazioni in un modo o nell’altro lo aiuteranno a chiudere al meglio la carriera.