Sanchez, il presidente del Marsiglia: «Ha contratto con l’Inter! Ma parla da sé»

Longoria, presidente del Marsiglia, ha risposto ad alcune domande sul mercato in occasione di una conferenza stampa dedicata ai nuovi acquisti. Inevitabili i riferimenti a Sanchez, in uscita dall’Inter ma per il quale ancora non c’è accordo per la risoluzione (vedi articolo).

IN ATTESA – Non può sbilanciarsi troppo né su Alexis Sanchez né su Jordan Veretout il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria: «Siamo contenti del lavoro nel mercato fino a qui. È vero che abbiamo qualche giocatore in più rispetto al gruppo di ventidue che è il nostro obiettivo finale entro l’1 settembre. L’obiettivo è che il gruppo della prima squadra sia di ventidue giocatori: ne devono ancora arrivare alcuni, così come ne devono partire. La realtà è che servono delle cessioni, sono necessarie, però c’è tempo fino al 31 agosto. Non posso parlare di giocatori singoli, ma sono di livello internazionale. Veretout ha fatto molto bene in un campionato esigente come quello italiano, con Fiorentina e Roma. Sanchez parla la sua storia e il suo presente, ha sempre fatto bene in qualsiasi nazione ed è bravo ad adattarsi a campionati diversi. Ha però ancora un contratto con l’Inter, così come Veretout con la Roma».