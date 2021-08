Sanchez, possibile addio negli ultimi giorni di mercato? – Sky

L’Inter cerca di non pensare al mercato e quest’oggi apre la sua stagione 2021/2022 contro il Genoa a San Siro. La volontà della società è quella di completare la rosa con un altro attaccante con due nomi su tutti in pole. Le condizioni di Alexis Sanchez però lasciano titubanti l’Inter. Possibile un suo addio?

ULTIMI GIORNI – Come detto l’Inter apre la sua stagione contro il Genoa a San Siro. Simone Inzaghi ancora non ha la rosa completa al 100% con il tecnico che ha confermato che da qui alla fine del mercato arriverà un altro attaccante (vedi articolo). L’incognita però è anche legata a un giocatore già presente in rosa, Sanchez. Il cileno non convince la società visti i suoi continui infortuni. Alessandro Sugoni, intervenuto a ‘Sky Sport 24’, ha parlato anche di lui oltre a fare il punto sulle trattative in corso (vedi articolo). «Ci sarà anche da capire la situazione di Alexis Sanchez con le condizioni del cileno che preoccupano l’Inter e magari negli ultimi giorni di mercato potrebbe muoversi qualcosa». Un addio di Sanchez farebbe bene all’Inter anche per il monte ingaggi visto l’alto stipendio percepito dal cileno. Resta da capire se qualche squadra si presenterà alla porta dell’Inter per prenderlo, visti i tanti problemi fisici.