Sanchez più o meno come Vidal: imminente incontro fra Inter e agente – CdS

Una delle novità di stamattina è che per Vidal si dovrebbe ormai essere entrati nel rettilineo finale per il suo addio all’Inter (vedi articolo). Il Corriere dello Sport aggiunge come anche per Sanchez il destino sia lo stesso.

QUESTIONE DA RISOLVERE – In attacco c’è da fare posto per Paulo Dybala (sempre che arrivi) e, a prescindere dall’argentino, Alexis Sanchez è di troppo. Per questo l’Inter deve trovare un accordo e farlo – preferibilmente – in fretta. Il Corriere dello Sport anticipa come sia imminente un incontro con Fernando Felicevich, agente dell’attaccante così come di Arturo Vidal. Quella di Sanchez dovrebbe essere l’uscita più vicina, poi si penserà a uno fra Joaquin Correa ed Edin Dzeko (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno