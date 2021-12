Sanchez per de Jong? L’Inter frena sulla voce di scambio in Spagna

Sanchez per de Jong è una voce – clamorosa – circolata nel mercoledì appena concluso (vedi articolo). Tuttavia, stando al Corriere dello Sport, l’Inter ha voluto già smentire la questione.

NIENTE DI VERO! – A molti la voce diffusa in giornata poteva sembrare molto strana. Quale? L’ipotesi lanciata in Spagna di uno scambio fra Alexis Sanchez (al Barcellona) e Luuk de Jong (all’Inter via Siviglia, club proprietario del cartellino). Il quotidiano catalano Sport ne era sicuro, la stampa italiana molto meno. Il Corriere dello Sport, attraverso il proprio sito, fa sapere che dalla società nerazzurra arrivano subito smentite. Per il momento, quindi la voce su Sanchez va solo ritenuta tale.

Fonte: corrieredellosport.it