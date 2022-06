Sanchez parla col Siviglia ma ha anche un sogno! L’Inter aspetta

Sanchez lascerà l’Inter a fine stagione ma ancora bisogna capirne la destinazione. Il cileno, come già riportato parla col Siviglia (vedi articolo) ma ha anche un sogno

RITORNO − Sanchez via dall’Inter? Si ma non si sa per quale squadra. La storia tra il cileno e il club meneghino è ormai ai titoli di coda. C’è da capire le modalità di separazione e la prossima destinazione. L’attaccante ha un ingaggio pesante pari a 7,5 milioni di euro, troppi per un’Inter che punta alla sostenibilità. Per lui, pronta una buonuscita di cui però bisogna ancora fissarne il prezzo. Intanto, Sanchez si è messo in contatto con altri club. Piace al Siviglia che ha chiesto informazioni. Ma al contempo, come riporta il giornale catalano Sport, Sanchez si sarebbe offerto anche al Barcellona. Il cileno sogna un ritorno in maglia blaugrana. Insieme a El Nino Maravilla, il media spagnolo cita anche Angel Di Maria.