Sanchez ora sta bene e chiede più spazio: a gennaio andrà via dall’Inter? – CdS

Sanchez si è reso protagonista nel corso dell’ultima sfida contro il Paraguay. Buon momento di forma per l’attaccante che adesso chiede più spazio, a gennaio dirà addio all’Inter?

A GENNAIO – Sanchez protagonista con il Cile, l’autorete di Silva – portiere del Paraguay -, nasce per non aver saputo intercettare il corner dell’attaccante interista. Insomma, il successo per 1-0 è buona parte merito suo, essendo stato anche il migliore in campo. Sanchez ora sta bene e vorrebbe avere più chance di dimostrarlo anche all’Inter. Una buona notizia per Simone Inzaghi, se non fosse che l’attaccante già in passato ha manifestato il suo stato d’animo sui social, è non sarebbe una sorpresa se accadesse di nuovo. Ecco perché a gennaio la situazione potrebbe cambiare: se l’attaccante dovesse andare via, l’Inter lo sostituirebbe con un attaccante che dia profondità.

Fonte: Corriere dello Sport – P. Gua