Sanchez, OM insiste! Incontro agente-Inter in arrivo per ricca buonuscita

Il Marsiglia insisterebbe nei dialoghi per Alexis Sanchez, il cui agente dovrebbe avrebbe un incontro con l’Inter per una ricca buonuscita per l’attaccante cileno.

BUONUSCITA – Queste le parole su Twitter da parte di Gianluigi Longari sul futuro di Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter nel mirino del Marsiglia. “OM insiste nei dialoghi per Sanchez, il cui agente avrà un incontro con l’Inter per determinare i dettagli economici della ricca buonuscita che spetterà al cileno“.

Fonte: Twitter Gianluigi Longari