Sanchez non il solo a lasciare l’Inter: Correa o Dzeko l’altro. Le ultime − SM

Inter attesa da una vera e propria rivoluzione in attacco. Oltre ad Alexis Sanchez, rischia uno tra Correa e Dzeko. C’è da fare spazio all’imminente doppio colpo in entrata

IN USCITA − Il reparto offensivo dell’Inter sembra essere prossimo ad una rivoluzione. Del quintetto protagonista la stagione scorsa, almeno due/tre potrebbero saltare. Caicedo è già ritornato al Genoa. L’altro sicuro di partire è Alexis Sanchez, da capire soltanto la modalità di uscita e la prossima destinazione. La terza cessione, invece, potrebbe riguardare uno tra Edin Dzeko e Joaquin Correa. C’è, infatti, da fare spazio al doppio grande colpo in entrata, Lukaku-Dybala, e dunque è lecito aspettarsi qualche uscita in più in avanti. Dei due, il bosniaco sembra essere l’indiziato principale. Al momento, però, non c’è stato alcun sondaggio vero e proprio da nessuna squadra.