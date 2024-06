Sanchez, non solo Como in Serie A! Nuova clamorosa ipotesi – Sky

Sanchez ha concluso la sua seconda esperienza all’Inter dopo una sola stagione in prestito, durante la quale ha contribuito a suo modo alla vittoria del ventesimo scudetto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione “Calciomercato l’Originale”, il giornalista ha svelato dell’interesse di un nuovo club in Serie A per il cileno.

NON SOLO COMO – Alexis Sanchez nel corso della sua ultima stagione in prestito all’Inter ha disputato 33 partite, mettendo a segno 4 gol e 5 assist. Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro dell’attaccante cileno, che preferirebbe continuare a giocare in Europa, preferibilmente in Serie A. Il Como, neo-promosso in Serie A, si era inizialmente mostrato interessato al giocatore cileno, ma a sorpresa è l’Udinese a inserirsi in modo insistente per riportare Sanchez nel Friuli.

Sanchez, ritorno al futuro

RIECCO IL NINO MARAVILLA – Sanchez ha trascorso tre stagioni indimenticabili con l’Udinese tra il 2008 e il 2011, emergendo come uno dei talenti più brillanti del calcio mondiale. Il suo impatto è stato tale da attirare l’attenzione dei grandi club europei, culminando nel suo trasferimento al Barcellona nel 2011. Il futuro di Sanchez dipenderà ora dalle decisioni che prenderà insieme al suo entourage e al club nerazzurro. L’Udinese rappresenta un ritorno alle radici per il talentuoso attaccante cileno, offrendogli la possibilità di giocare un ruolo chiave nella squadra e di contribuire alla crescita e alla competitività del club friulano.