Sanchez non molla un centesimo: Inter disposta ad agire come con Vidal – CdS

Sanchez punta ancora ai top campionati e non molla l’Inter e neanche un centesimo del suo contratto. Club disposto a fare come con Vidal (che intanto ieri ha rescisso).

IN STAND-BY – Alexis Sanchez prima di parlare con l’Inter per una possibile risoluzione contrattuale (come per Arturo Vidal), vuole trovare l’accordo con un nuovo club. Ad oggi, però, ha rifiutato tutte le proposte che si sono presentate. In realtà l’attaccante cileno spera sempre di attirare l’attenzione di un top club. L’Inter dal canto suo vorrebbe trovare il modo di chiudere anche con lui e lo ha ribadito anche al procuratore. La cifra messa a disposizione sarebbe più o meno quella garantita a Vidal, quindi circa 4 milioni. Sanchez però, come al solito, fa resistenza.