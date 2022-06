Sanchez non molla l’Inter: rifiutato l’ennesimo club, il quinto − SM

Il futuro di Sanchez è un caso. L’attaccante cileno è destinato a lasciare l’Inter ma al momento ha rispedito al mittente tutte le offerte ricevute. Se non esce lui, Dybala non può entrare

RESISTENZA − L’affare Paulo Dybala-Inter è in salita (vedi articolo). Il motivo è dato anche dalla resistenza alla cessione di Alexis Sanchez. Il cileno dovrà lasciare il club nerazzurro ma al momento ha rifiutato tutte le offerte. Secondo Claudio Raimondi di Sport Mediaset, sono ben cinque i club che hanno fatto richiesta nei confronti del giocatore. Tutti al momento scartati da El Nino Maravilla: Siviglia, Villarreal, Galatasaray, Olympique Marsiglia e per ultimo l’Aston Villa. Sanchez pesa all’Inter 11 milioni lordi all’anno, troppi per le casse nerazzurre.