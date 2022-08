Sanchez non ha firmato neanche oggi l’addio all’Inter: una pretesa

La notizia di oggi a livello di mercato sull’Inter è l’incontro fra l’entourage di Sanchez e Ausilio (vedi articolo). Pedullà, sul suo sito, spiega perché al momento non è arrivata la risoluzione del contratto.

FINO ALL’ULTIMO – Alfredo Pedullà dà aggiornamenti su Alexis Sanchez non risparmiando una frecciata all’attaccante. Secondo il giornalista il cileno non ha intenzione di rinunciare a nulla a livello di ingaggio, motivo per cui al momento non c’è la risoluzione del contratto con l’Inter. Saranno necessari nuovi incontri, dopo quello andato in scena nel primo pomeriggio di oggi. Anche il Marsiglia, per il quale ha parlato il presidente Pablo Longoria (vedi articolo), al momento non ha ancora avanzato l’offerta a Sanchez: bisogna aspettare.

Fonte: alfredopedulla.com