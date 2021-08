Sanchez non così vicino a lasciare l’Inter. Correa mollato – SI

Si è parlato a lungo in questi giorni di possibilità di vedere Sanchez via dall’Inter entro il 31 agosto. Secondo Alfredo Pedullà, però, il cileno è difficile che sia in partenza. Così come Correa si allontana a causa di Thuram.

L’ATTACCO – Alfredo Pedullà, che nel pomeriggio ha lanciato la notizia su Martin Satriano in uscita (vedi articolo), in diretta su Sportitalia sostiene che l’altro attaccante che può andare via dall’Inter entro il 31 agosto sia Andrea Pinamonti. Per lui su Alexis Sanchez non ci sono particolari opzioni e aperture a una cessione immediata. In aggiunta il nome di Joaquin Correa (vedi articolo) risulta essere ormai mollato, vista la virata decisa su Marcus Thuram.