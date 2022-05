Sanchez, no al River Plate e zero accordi con Inter: ecco le sue preferenze – CdS

Sanchez rifiuta l’offerta del River Plate per il ritorno in Argentina. Manca anche l’accordo per dire addio all’Inter con un anno di anticipo: ecco la situazione spiegata dal Corriere dello Sport.

OSTACOLO – L’Inter ha bisogno di cedere per cominciare a ufficializzare qualche colpo in entrata, e soprattutto ha bisogno di tagliare il monte ingaggi. Alexis Sanchez nonostante la volontà di lasciare l’Inter, nessun club si è mostrato realmente interessato a lui se non il River Plate, squadra con il quale ha già giocato da giovanissimo nella stagione 2007-2008. La risposta, però, è stata negativa. La sua volontà sembrerebbe essere quella di giocare in Europa almeno per altri due anni. Sanchez è legato all’Inter fino al 2023, con un ingaggio da 7 milioni netti. Per arrivare alla separazione, evidentemente, occorre trovare un accordo, visto che difficilmente l’attaccante cileno troverà una squadra disposta a garantirgli lo stesso stipendio. La sua preferenza va alla Spagna e poi all’Inghilterra.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

