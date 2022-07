Sanchez, no a offerta Inter su buonuscita: la richiesta del cileno

Si starebbe cercando un accordo tra Alexis Sanchez e l’Inter sulla buonuscita per l’attaccante cileno, che avrebbe rifiutato un’offerta da parte del club nerazzurro.

RISOLUZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, il mercato in entrata dell’Inter è bloccato da Alexis Sanchez. Quest’ultimo è legato al club nerazzurro da un contratto da sette milioni di euro netti fino al giugno 2023. Tuttavia l’attaccante non rientrerebbe più nei piani di Simone Inzaghi, che lo ha escluso dalla partita amichevole contro il Monaco. Il cileno avrebbe detto no a una buonuscita da quattro milioni di euro e ne chiederebbe cinque. Le parti starebbero lavorando per arrivare a un accordo. La società nerazzurra potrebbe aumentare l’offerta per raggiungere l’intesa.

Fonte: SportMediaset.it