Sanchez, Marsiglia sulle tracce del cileno? Fonte vicina all’OM chiara

Marsiglia interessato all’attaccante cileno di proprietà dell’Inter, Alexis Sanchez? Fonte vicina all’OM chiara: l’indiscrezione.

INDISCREZIONE – Secondo le informazioni raccolte da RMC Sport, il Marsiglia non ha avviato discussioni con l’Inter per un possibile trasferimento di Alexis Sanchez al club francese. Stando alla fonte vicina alla società transalpina, il Marsiglia sarebbe ben fornita in attacco. Infatti nel reparto offensivo la rosa della squadra francese ha il colombiano Luis Suarez, appena arrivato, oltre a Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu e Bamba Dieng.

Fonte: RMCSport.bfmtv.com