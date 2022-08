Sanchez al Marsiglia: ingaggio inferiore a quello dell’Inter. Le cifre − SM

Per l’uscita di Alexis Sanchez non manca molto in casa Inter. Il Marsiglia è forte sul giocatore tant’è che ha già offerto una proposta di ingaggio a cifre molto più contenute

ADDIO VICINO − Sanchez è fortemente in uscita dall’Inter. Il giocatore può accasarsi al Marsiglia. Come riporta Sport Mediaset, c’è già un accordo con il club francese per un biennale da tre milioni di euro a stagione. Stipendio sì inferiore ma la necessità dell’attaccante è quella di giocare in Champions League. Prima che il cileno possa essere tesserato però l’OM dovrà cedere uno dei due attaccanti in esubero. In casa Inter si lavora sulla buonuscita da dare a Sanchez e in settimana arriverà Fernando Felicevich, il suo agente.