Sanchez-Marsiglia, countdown! OK con l’Inter, manca un passo – CdS

Sanchez al Marsiglia è ormai questione di giorni, non dovrebbero più esserci dubbi sulla prossima squadra dell’attaccante cileno. Il Corriere dello Sport parla di accordo con l’Inter già chiuso, manca solo un ultimo passaggio.

FORMALITÀ DA SBRIGARE – Per Alexis Sanchez al Marsiglia c’è il countdown per l’annuncio ufficiale. Pochi giorni separano l’attaccante dalla formazione allenata da Igor Tudor, che di fatto lo prenderà da svincolato. Il Corriere dello Sport dà già l’accordo chiuso fra l’Inter e il suo ormai ex numero 7, che risolverà il contratto. Mancano ancora invece pochi dettagli con il Marsiglia, da limare nelle prossime ore. Poi Sanchez potrà firmare coi francesi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti