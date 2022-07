Sanchez-Marsiglia, il cileno è tentato! Manca un passaggio dall’Inter − SM

Sanchez è in uscita dall’Inter e il Marsiglia potrebbe diventare la sua prossima destinazione. Il cileno ci sta pensando seriamente. Manca però ancora uno step da fare

CONFERME − Daniele Miceli, dagli studi di Sport Mediaset, fa il punto sulla situazione Sanchez: «Alexis Sanchez è in uscita dall’Inter, sta tornando prepotentemente il Marsiglia. Tornando perché si tratta di un vecchio abboccamento da parte del club francese che già lo aveva cercato tempo fa ma che lo stesso Sanchez in un primo momento aveva rifiutato. Il Marsiglia gli garantirebbe la vetrina della Champions League, arrivano conferme anche da fonti autorevoli come l’Equipe. Il cileno è tentato da questa avventura. Manca ancora qualcosa da risolvere con l’Inter. Infatti, c’è prima da fissare un appuntamento con l’entourage del giocatore Fernando Felicevich».