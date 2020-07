Sanchez-Manchester United, Ã¨ scontro! Inter, acquisto ok a una condizione

Sanchez-Manchester United, è scontro! Inter, acquisto ok a...

È ormai muro contro muro tra Alexis Sanchez e Manchester United che si aspetta il ritorno dell’attaccante dell’Inter il mese prossimo

PROBLEMI – Secondo quanto riportato dal sito del Daily Star, Alexis Sanchez sarebbe in rotta di collisione con il Manchester United. Infatti quest’ultimo si aspetterebbe il ritorno dell’attaccante, attualmente in prestito all’Inter, il mese prossimo. Il cileno invece avrebbe intenzione di restare al club nerazzurro. Il giocatore ha ancora due stagioni di contratto con i Red Devils a 500mila sterline a settimana. Dal canto suo la società meneghina sarebbe disposta ad acquistare il suo cartellino per una cifra intorno a 30 milioni di sterline, purché il calciatore accetti di tagliarsi il salario.