Sanchez, l’Inter cerca il colpo! Rinnovo del prestito per un anno? Young ok

Sanchez sembra in netta crescita nelle gerarchie dell’Inter, dopo un’annata complicata sotto il profilo degli infortuni. Come vi abbiamo riportato oggi, i nerazzurri, oltre a Young, stanno parlando con il Manchester United per prolungare il prestito. In serata, come riporta Luca Marchetti su SkySport24, emergono nuovi dettagli

TRATTATIVA IN CORSO – L’emergenza Coronavirus ha portato molti stravolgimenti anche in tema mercato, su tutti la gestione dei contratti e dei prestiti con termine 30 giugno. Mentre per Ashley Young la situazione sembra essere già risolta, si sta discutendo con il Manchester United anche di Alexis Sanchez. L’Inter sta cercando di estendere il discorso anche alla prossima stagione, cercando di prolungare il prestito del cileno e trattenerlo in nerazzurro. L’ostacolo maggiore sembra l’alto ingaggio dell’ex Arsenal e Barcellona. La volontà di trattenere l’attaccante è, però, un segnale forte anche per il finale della stagione attuale.