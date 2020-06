Sanchez, Inter-United in contatto: un ostacolo. Lautaro Martinez, due fatti

Sanchez ha conquistato la scena dopo l’ottimo spezzone di partita contro il Napoli, tanto che contro la Sampdoria potrebbe far riposare Lautaro Martinez (vedi articolo). Secondo Matteo Barzaghi – intervenuto da Appiano Gentile nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – il club nerazzurro sta parlando con il Manchester United per valutare il futuro del cileno

ARIA DIVERSA – Alexis Sanchez può ancora giocarsi le sue chance di rimanere all’Inter? Secondo Matteo Barzaghi l’ipotesi non è del tutto campata in aria: «L’Inter sta parlando con il Manchester United per estendere il prestito. Ci sono ostacoli economici, in primis l’ingaggio però è evidente come le cose stiamo cambiando. Prima Sanchez sembrava escluso dal futuro dell’Inter, ora c’è la possibilità che rientri».

NIENTE DA ESCLUDERE – Lautaro Martinez è l’altro osservato speciale in casa Inter, dove si parla del suo futuro. Barzaghi non esclude nulla: «Per quanto riguarda Lautaro Martinez ci sono due cose da dire: la prima è che non diamo per scontato nessun esito in relazione al suo futuro, perché è ancora tutto in ballo. La seconda è che nonostante in partita abbia dimostrato un evidente calo, si può dire che in allenamento ce lo descrivono come il solito Lautaro, cioè come uno che si impegna al 100%. Magari il calo è dato da alcuni fattori, come il fatto di non segnare e un futuro da definire. Non sta segnando, è vero, ma tutti si aspettano una reazione veloce».