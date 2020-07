Sanchez affare difficile: Inter sfavorita. Kumbulla, avanti con forza – Sky

Sanchez sta facendo molto bene nelle ultime partite con la maglia dell’Inter. L’attaccante è al centro delle trattative con il Manchester United, ma l’affare non è semplice. Occhio anche a Kumbulla, che è il prescelto per la difesa. Di seguito le ultime novità da Dario Massara per SkySport24

ULTIME DI MERCATO – Per Sanchez il Manchester United non ci sente: non sarà una trattativa facile e l’Inter non parte da una posizione di vantaggio. Per adesso l’accordo resta solo fino alla partita col Getafe. Ora i Red Devils hanno capito quant’è importante per l’Inter e non mollano la presa. Si continua a trattare, ma ora i nerazzurri sono sfavoriti. Per la difesa, resta vivo il nome di Kumbulla: l’Inter è tornata con forza sul classe 2000 e ora sembra favorita. I nerazzurri vogliono fare quest’investimento di prospettiva, senza puntare solo su calciatori già fatti e finiti.