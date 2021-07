Sanchez, l’Inter lo scarta dopo i continui infortuni? Futuro in bilico – SI

Sanchez è di nuovo alle prese con un infortunio (vedi articolo). Secondo Sportitalia i continui problemi fisici del cileno stanno facendo riflettere l’Inter sulla possibilità di tenerlo in rosa.

IN DISCUSSIONE – L’infortunio di Alexis Sanchez in Copa América ha ripercussioni sull’Inter. Nell’ultimo mese l’attaccante, una volta raggiunto il Cile, ha avuto due volte problemi fisici. Il primo a qualche giorno dal via del torneo in Brasile, il secondo due giorni fa contro la Seleçao. Secondo Sportitalia le ripetute difficoltà di Sanchez mettono a rischio la sua presenza in rosa per la nuova stagione. L’Inter valuta la possibilità di cederlo, cosa che permetterebbe anche di alleggerire di molto il monte ingaggi.