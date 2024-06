Sanchez-Inter, saluti vicini? Un club sogna il grande ritorno dell’ex! – SM

Dopo l’Inter un’altra ex squadra si presenta alla porta di Alexis Sanchez. La suggestione è forte, quasi quanto un particolare con cui l’attaccante dovrebbe fare i conti.

SVINCOLATO – Fra le incognite dell’Inter rientra certamente anche Alexis Sanchez, arruolato nuovamente quasi un anno fa nella rosa di Simone Inzaghi per rinforzare il pacchetto offensivo. Nonostante l’utilizzo col conta gocce e la sua particolare indole da calciatore, il cileno è riuscito comunque a distinguersi molto spesso. Adesso, però, la sua avventura all’Inter sembra davvero essere arrivata, una volta per tutte, ai titoli di coda. Resta da capire quale sarà il futuro di Sanchez da giocatore svincolato.

Sanchez, riparti ancora dal passato?

SUGGESTIONE DA EX – Dopo il ritorno dello scorso anno all’Inter, con la quale aveva giocato già nelle stagioni 2019-2022, ad Alexis Sanchez il futuro potrebbe riservare un altro salto nel passato. Un club di Serie A, che ben conosce l’attaccante cileno, vorrebbe poter riabbracciare il calciatore dopo per 13 anni. Si tratta dell’Udinese, per cui Sanchez ha indossato la maglia dal 2008 al 2011, prima di intraprendere la sua avventura al Barcellona. La suggestione dell’Udinese è forte, come lo è ogni incontro fra ex, ma nella faccenda rientra un particolare abbastanza rilevante. Ci si chiede, infatti, se Sanchez sarebbe disposto, pur di tornare a giocare per i bianconeri, ad accettare un ingaggio sotto di gran lunga sotto i suoi standar.

Fonte: SportMediaset – Claudio Raimondi