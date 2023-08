Sanchez all’Inter come quarta punta? Volontà precisa del cileno – CdS

Il nome di Alexis Sanchez torna in orbita Inter. La società lo ha individuato come quarta punta nel caso di partenza di Joaquin Correa. Secondo il Corriere dello Sport, il cileno stesso sarebbe felice di rientrare in Italia, tanto da aver già ‘congelato’ altre offerte.

VOLONTÀ PRECISA – Per riportare Alexis Sanchez all’Inter servirà la cessione di Joaquin Correa. A quel punto il cileno diventerebbe la quarta punta (nuovamente) a disposizione di Simone Inzaghi. Una pista che non sembra così improbabile, dal momento che la volontà dello stesso Sanchez è ben chiara: tornare in Italia. Tanto da aver congelato diverse offerte arrivate non solo dall’Arabia Saudita, ma anche da Premier League, Francia e Sudamerica.

Fonte: Corriere dello Sport, Eleonora Trotta