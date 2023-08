Sanchez, Inter pronta in un caso. Ma occhio alla concorrenza – Sky

Non è escluso il ritorno all’Inter di Alexis Sanchez. L’operazione, però, è collegata a un altro calciatore nerazzurro. Le ultime di Sky Sport 24 sul calciomercato nerazzurro.

POSSIBILITÀ – Per l’Inter è ancora del tutto aperto il discorso calciomercato per l’attacco. A fare la differenza potrebbe essere l’addio in nerazzurro di Joaquin Correa, per cui continuano a rincorrersi le voci di un interesse del Torino. Secondo quanto riporta Alessandro Sugoni su Sky Sport 24, però, l’operazione risulta particolarmente difficile per via dei costi dell’ingaggio dell’interista. Se il discorso dovesse comunque continuare e terminare con un trasferimento dell’argentino, nel club nerazzurro si libererebbe un posto per il quale c’è già pronto un calciatore. Si tratta di Alexis Sanchez, che l’Inter sarebbe ben felice di riaccogliere in nerazzurro. In Viale della Liberazione, tuttavia, bisogna tenere conto anche della concorrenza per il cileno che, essendo svincolato, ha anche altre opportunità in ballo.

Fonte: Sky Sport 24 – Alessandro Sugoni