Sanchez, l’Inter (a ora) non conferma la risoluzione. Ma questione definita – SM

Al momento Sanchez resta un giocatore dell’Inter, ma non dovrebbe essere una permanenza lunga. Dopo l’annuncio dalla Francia (vedi articolo) Sport Mediaset rallenta leggermente, pur non mettendo in dubbio l’addio.

SI FARÀ MA NON GIÀ FATTA – Alexis Sanchez, almeno a stasera, non ha rescisso il contratto con l’Inter. L’intesa fra le parti ormai c’è, ma Sport Mediaset rallenta un po’ rispetto a quanto detto in Francia, parlando di come dalla società non arrivino conferme sulla questione risolta. A breve, in ogni caso, è previsto l’annuncio dell’addio del cileno, con buonuscita. Per Sanchez l’opzione principale una volta chiuso con l’Inter resta sempre il Marsiglia.