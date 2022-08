Sanchez-Inter, oggi il giorno dei saluti. Già nel pomeriggio l’annuncio?

Oggi dovrebbe essere la giornata dei saluti fra Alexis Sanchez e l’Inter. Già in questo pomeriggio potrebbe giungere l’annuncio ufficiale.

ADDIO – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il suo sito, oggi è giorno dei saluti tra Alexis Sanchez e l’Inter. Il cileno si dovrebbe recare nella sede del club nerazzurro per la definizione dei dettagli riguardanti la risoluzione del suo contratto. Nel caso non dovessero emergere intoppi, in questo pomeriggio potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale da parte della società.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com