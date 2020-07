Sanchez-Inter, muro United per l’EL: ecco il motivo. Acquisto a 20 milioni?

Condividi questo articolo

Sanchez appare in gran forma in questo stralcio di stagione, ma la sua situazione resta in bilico sul mercato. L’Inter, infatti, ha ottenuto il prolungamento del prestito dal Manchester United, ma solo per la Serie A. Di seguito le ultime indiscrezioni a riguardo, pubblicate da “Goal.com”

ARMA PER PRESENTE E FUTURO – Contro il Brescia e in generale dalla ripresa della Serie A, Alexis Sanchez sta mostrando le sue enormi qualità tecniche. Resta, però, incerta la sua situazione sul mercato. Il prestito, infatti, è stato prolungato, ma solo per la Serie A. C’è da contrattare invece per l’Europa League con il Manchester United che fa muro. Il motivo sarebbe legato agli infortuni: il calendario è fitto e a ridosso della prossima stagione calcistica. Ciò complicherebbe la vendita del calciatore per i Red Devils. Intanto l’Inter sta cercando di trovare un accordo per acquistarlo a titolo definitivo: possibile accordo a 20 milioni di euro circa.