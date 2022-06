Sanchez-Inter, lo scontro non conviene a nessuno: oggi serve solo pazienza

Sanchez è ormai fuori dal progetto dell’Inter, ma il cileno ha rifiutato praticamente tutte le trattative coi club che hanno sondato il terreno. Uno scontro, ad oggi, non conviene a nessuno, ecco perché serve solo pazienza.

PRESTO NOVITÀ – Alexis Sanchez alla fine andrà via dall’Inter, ma serve solo pazienza. Vero è che il cileno ha rifiutato tutte le trattative con i club che si sono presentati, ma allo stesso tempo lui ha solo voglia di giocare e di rimettersi in gioco. Uno scontro, oggi non converrebbe a nessuna delle due parti: né all’Inter, che con la sua uscita potrebbe riaprire il discorso legato a Paulo Dybala o comunque abbassare il monte ingaggi, né al giocatore stesso che è già stato avvisato dal club di essere fuori dal progetto, motivo per cui rischierebbe di non giocare definitivamente. In settimana è previsto l’incontro tra la dirigenza dell’Inter e il suo agente Fernando Felicevich, che tra l’altro è lo stesso procuratore di Arturo Vidal.