Sanchez all’Inter gratis o quasi? Il piano con il Manchester United – Sky

Sanchez è dell’Inter ancora per due settimane, poi dovrebbe tornare al Manchester United dopo la gara col Getafe. Il giornalista Luca Marchetti, ospite di “Sky Summer Night”, ha spiegato quali siano le volontà dei nerazzurri sia per averlo in Europa League sia per ingaggiarlo.

SCONTO MASSIMO? – Luca Marchetti spiega le mosse per trattenere il cileno: «Alexis Sanchez è a disposizione dell’Inter fino alla partita con il Getafe, poi bisogna capire se e quando il Manchester United lo potrà lasciare. Dice che dai quarti no perché si possono incontrare (non vuole averlo come avversario essendo in prestito, ndr), ma in realtà potrebbero farlo solo in finale. Al di là di questa, che è la mossa di inizio della trattativa, l’Inter vuole acquistare Sanchez. Ha dimostrato, quando sta in forma, di poter fare la differenza. È un giocatore che al Manchester United non sarà utilizzato e costa cinquantacinque milioni di sterline per i prossimi due anni. L’Inter non vuole pagare il cartellino, o pagarlo enormemente meno. Almeno la metà di quei soldi sono suoi: l’Inter non può permettersi un ingaggio del genere, può fare sicuramente una progettualità su Sanchez nel tempo ma a cifre inferiori rispetto a quelle che guadagna al Manchester United».