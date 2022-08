Sanchez, Inter conta di definire accordo in queste ore. Un club lo aspetta

L’accordo tra l’Inter e l’agente di Alexis Sanchez sulla buonuscita per l’attaccante cileno potrebbe essere in arrivo in queste ore.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, in queste ore l’Inter conta di definire l’accordo con l’agente di Alexis Sanchez per la cifra della buonuscita dell’attaccante. Non sarebbero arrivate offerte concrete per lui. Ci sarebbe stato un interessamento da parte del Siviglia alcune settimane fa che però non sarebbe arrivato a una trattativa. Una volta però risolto questo contratto ci sarebbe il Marsiglia che lo starebbe aspettando. Quest’ultimo club dovrebbe fare delle cessioni in attacco. Una volta liberato il posto però andrebbe a prendere il cileno. Ci sarebbero delle valutazioni in corso, ma la dirigenza della società francese sarebbe molto convinta.

Fonte: Sky Sport