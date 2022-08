Sanchez-Inter, conclusione vicinissima: le cifre. Manca un ultimo step – Sky

Sanchez e l’Inter a un passo dall’addio. Secondo quanto rivelato da Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, le parti si sono ulteriormente avvicinate. Ora manca solo l’ultimo step

CONCLUSIONE VICINA – Alexis Sanchez sta per dire addio all’Inter. Secondo quanto rivelato da Andrea Paventi, la conclusione è vicinissima: «Da quello che ci arriva siamo vicini alla conclusione per l’uscita di Sanchez perché le parti sono molto vicine. Il cileno è sempre più vicino al Marsiglia. Fronte Inter è tutto a posto, tra buonuscita ed emolumenti verrà versata una cifra intorno ai 9 milioni nelle casse di Sanchez e del suo entourage. Si aspetta solo che il giocatore accetti la sua prossima destinazione in maniera definitiva. Se non sarà oggi sarà domani, siamo molto vicini».