Sanchez, l’Inter cambia idea? Piani rivisti col Manchester United – SI

Condividi questo articolo

Sanchez ha dato segnali incoraggianti sabato scorso a Napoli, tanto da valutare la sua titolarità in Inter-Sampdoria di domenica sera. Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, nel corso di “Sportitalia Mercato” annuncia come col Manchester United potrebbe essere intavolato un discorso differente.

CAMBIO DI IDEE? – Alexis Sanchez sembrava destinato a lasciare l’Inter senza troppi rimpianti al termine della stagione. Questo anche durante i cento giorni di sospensione della Serie A, visto che il cileno ha segnato solo nella partita d’andata con la Sampdoria (dove fu poi espulso). Il buon subentro a Napoli in Coppa Italia ha però cambiato le sensazioni sull’attaccante, che in questi due mesi potrà giocarsi le sue carte ripartendo da zero. Questo potrebbe anche influenzare la sua situazione di mercato, visto che il Manchester United ha fatto capire di non volerlo tenere. Secondo Sportitalia non è da escludere che la permanenza di Sanchez all’Inter prosegua, con discussioni in vista fra i due club. Da capire la modalità da intavolare coi Red Devils, se rinnovare il prestito o provare a capire le condizioni di un trasferimento a titolo definitivo. Di certo c’è che Sanchez ha due mesi per prendersi l’Inter, col Manchester United poco interessato: basterà per la conferma?