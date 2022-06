Sanchez-Inter, aria di addio: sarà settimana chiave? Atteso un incontro

Sanchez può lasciare l’Inter in estate. Il cileno, in esubero, visto l’imminente arrivo anche di Paulo Dybala. Dal Cile sono sicuri, atteso un incontro con l’agente Felicevich

SETTIMANA CHIAVE − Sono ore calde per il possibile addio di Alexis Sanchez dall’Inter. Il club nerazzurro ha deciso di scaricarsi degli ingaggi pesanti per risanare il bilancio e promuovere l’ingresso dei nuovi innesti: Dybala su tutti. Sanchez, dopo tre anni di Inter, è pronto a lasciare Milano. Come riporta il portale cileno Al Aire Libre, in settimana può esserci un incontro fra i dirigenti nerazzurri e il rappresentante del giocatore Felicevich. L’obiettivo è quello di trovare una quadra definitiva sulla buonuscita da riconoscere al giocatore. C’è anche però un’alternativa. L’Inter, infatti, potrebbe avvicinarsi a Siviglia e Galatasaray, le due squadre che hanno messo gli occhi su El Nino Maravilla.