Sanchez-Inter, ancora nulla di fatto! Previsto nuovo incontro: la data – Sky

Non è ancora il momento della risoluzione del contratto di Sanchez con l’Inter. Dopo l’aggiornamento di pochi minuti fa (vedi articolo), su Sky Sport 24 è intervenuto Paventi che ha dato le novità sul vertice tenuto nel primo pomeriggio.

ALTRO RINVIO – L’entourage di Alexis Sanchez, formato da Fernando Felicevich e Rocco Dozzini, ha visto Piero Ausilio in sede all’Inter poco fa. Non è però ancora il momento della firma dei contratti, come annuncia Andrea Paventi: «È stato un incontro sicuramente importante. Ancora interlocutorio: le parti stanno trattando, c’è la proposta di risoluzione e un club che lo vorrebbe come il Marsiglia. Tutta una serie di soluzioni che va trovata e che di fatto è rinviata a un prossimo incontro che ci sarà già entro questa settimana. Si vuole trovare la soluzione migliore, i campionati stanno iniziando ed è chiaro che questo tipo di trattative hanno bisogno di un’accelerazione in questi giorni. Ma serve un accordo fra le parti. Primo incontro interlocutorio ma c’è fiducia da parte dell’Inter di arrivare alla risoluzione di Sanchez, che non giocherà l’allenamento congiunto con la Pergolettese».