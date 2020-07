Sanchez-Inter, affare in fase avanzata: ottimismo in casa...

Sanchez-Inter, affare in fase avanzata: ottimismo in casa nerazzurra – MEN

L’Inter sarebbe fiduciosa di riuscire ad acquistare l’attaccante Alexis Sanchez: trattativa in fase avanzata con il Manchester United

SVILUPPO – Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, ci sarebbe un certo grado di ottimismo negli ambienti Inter sulla riuscita delle trattative con il Manchester United per Alexis Sanchez. Infatti i negoziati tra i due club sarebbero in fase avanzata. La fumata bianca quindi sarebbe sempre più vicina. E forse la società meneghina potrebbe riuscire ad acquistare l’attaccante cileno, attualmente alla squadra nerazzurra in prestito secco, a titolo definitivo.