Sanchez-Inter, addio a gennaio? Marotta al lavoro sull’eventuale sostituto

Dubbi a proposito della permanenza di Sanchez all’Inter. Secondo SportMediaset il cileno, polemico su Instagram nei confronti di Inzaghi, potrebbe lasciare i nerazzurri già a gennaio. Marotta al lavoro sull’eventuale sostituto

ADDIO? – Ha fatto rumore la storia pubblicata su Instagram da Alexis Sanchez, polemico per lo scarso minutaggio concesso in questo inizio di stagione (qui l’articolo). Secondo SportMediaset, quindi, ci sono margini per un divorzio anticipato fra l’attaccante cileno e l‘Inter. Sanchez è il calciatore più pagato della rosa nerazzurra: il suo ingaggio, al lordo, pesa 10,5 milioni sul bilancio dell’Inter. Se la questione non verrà risolta nelle prossime settimane, Sanchez potrebbe lasciare Appiano Gentile già a gennaio: ipotesi difficile, visto l’alto ingaggio e la mancanza di acquirenti, ma non impossibile. Se il cileno dovesse lasciare Milano, Marotta avrebbe pronto l’eventuale sostituto: trattasi di Scamacca, giovane attaccante del Sassuolo, già seguito nel corso della sessione estiva di mercato.

Fonte: SportMediaset.it