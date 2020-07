Sanchez-Inter, accordo raggiunto. Pretesa Manchester United: no prestito

L’Inter starebbe facendo di tutto per trattenere Alexis Sanchez anche la prossima stagione, ma mancherebbe l’accordo con il Manchester United

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, l’Inter avrebbe trovato l’intesa con Alexis Sanchez. Si tratterebbe di un accordo per un contratto fino al 2023, cioè di una stagione in più rispetto all’attuale con il Manchester United, ma a cifre certamente inferiori ai 12 milioni di euro all’anno previsti in questo momento. Il vero e proprio scoglio da superare per i nerazzurri resterebbero i Red Devils. Questi ultimi starebbero dicendo no all’ipotesi di un prolungamento del prestito. Infatti la loro richiesta sarebbe di un acquisto sulla base di almeno 15 milioni.