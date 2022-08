Sanchez-Inter, accordo ancora non trovato per la risoluzione: i tempi

Non sarebbe stato raggiunto ancora l’accordo fra l’Inter e Alexis Sanchez per la risoluzione consensuale del contratto del cileno.

SEPARAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, non è stata raggiunta l’intesa fra l’Inter e Alexis SancheZ per la risoluzione consensuale del contratto, con buonuscita, per il cileno. Mancherebbero ancora dei dettagli. La definizione dovrebbe arrivare entro un paio di giorni, con il Marsiglia che avrebbe nel mirino l’attaccante.

Fonte: SportMediaset.it