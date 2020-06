Sanchez in crescita, Inter convinta e tratta con lo United! Ecco cosa manca

Sanchez sembra in netta crescita dopo gli infortuni che hanno fortemente condizionato la sua stagione. Il cileno ha intenzione di conquistare maggiore spazio nell’Inter, mentre i nerazzurri trattano la sua permanenza. Di seguito le ultime novità a riguardo riportate da “Gazzetta.it”

TRATTATIVA VA AVANTI – Il buono spezzone contro il Napoli ha confermato la risalita di Alexis Sanchez nelle gerarchie di Conte. In vista della Sampdoria, il cileno insidia Lautaro Martinez per un posto da titolare. Intanto, vanno avanti le contrattazioni per la sua permanenza anche nella prossima stagione, anche se il presto scadrà il 30 giugno (qui le ultime). Quest’anno l’Inter ha contribuito solo con 5 milioni all’alto ingaggio dell’ex Udinese. Per il rinnovo del prestito dal Manchester United anche nella prossima stagione servirà un grosso sacrificio economico da parte di Sanchez. Ipotesi e prospettive, ma ora il cileno vuole conquistare i nerazzurri sul campo.