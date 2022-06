Sanchez ha un sogno preciso. Ecco perché ancora non dice addio – CdS

L’Inter, in questi giorni, incontrerà a Milano l’agente di Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Se per il secondo la situazione sembra ben definita, il primo cova ancora un sogno nel cassetto.

SOGNO – Diciamo che si può parlare di sogno, o comunque, una speranza ben precisa. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questa mattina in edicola infatti, Sanchez ha una speranza chiara: lasciare l’Inter (con buonuscita) per tornare al Barcellona. Una speranza difficile visto che il Barça non sembra intenzionato a riprenderlo ma sicuramente, l’attaccante cileno, ha dato il via libera al suo agente Felicevich per discutere con i blaugrana di un ritorno clamoroso in Catalogna. Questo però fa sì che l’Inter non riesca a liberarsi di Sanchez. Il suo contratto è diverso da Vidal (vedi articolo) e se dunque il cileno continuasse a rifiutare i vari club che si fanno avanti, la cosa si potrebbe protrarre per molto tempo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno