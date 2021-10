Sanchez, gennaio importante per il futuro. Inter pensa a un vice Dzeko?

Alexis Sanchez potrebbe salutare l’Inter nel corso della sessione di mercato invernale a gennaio: la situazione sul futuro del cileno.

FUTURO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Alexis Sanchez dovrebbe salutare i nerazzurri nel corso del mercato invernale. Il giocatore vuole maggiore spazio in campo, mentre l’Inter non nasconde che il risparmio sullo stipendio molto pesante dell’attaccante sarebbe molto gradito. Tuttavia finora non ci sarebbero pretendenti, se non alcuni interessi provenienti dalla Premier League e dalla Liga, in particolare dalle due società di Siviglia. Se però dovesse diventare svincolato la situazione potrebbe cambiare per lui.

VICE DZEKO – In caso di addio del cileno i nerazzurri si troverebbero con “soli” quattro attaccanti. Allora l’Inter compenserebbe questa mancanza nel reparto offensivo prendendo un vice Dzeko. E il portale sportivo ha ricordato l’interesse di Beppe Marotta in estate per Scamacca.

