Sanchez, il Galatasaray lo chiama! A spingerlo anche… Calhanoglu

Da scrivere il futuro di Sanchez che dopo aver rescisso con l’Inter è alla ricerca di una nuova squadra. Oltre al Marsiglia c’è il Galatasaray. Conferme anche da un dirigente turco

IL LEONE IN TURCHIA − Sanchez non è più un giocatore dell’Inter da diverse ore. Il cileno ha rescisso il contratto con i nerazzurri. Non solo il Marsiglia nel suo futuro, pronto il Galatasaray all’affondo. Ne ha parlato Erden Timur, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione: «Alexis Sanchez è uno dei giocatori che vogliamo. Nel trasferimento di Alexis Sanchez, oltre ad Arda Turan, è intervenuto anche Hakan Çalhanoğlu. Fortunatamente, abbiamo parlato con lui un paio di volte. Ancora bisogna lavorarci un po’, non è facile».