Sanchez, futuro Inter già scritto. Occasione da Conte? – GdS

Condividi questo articolo

Alexis Sanchez è in prestito all’Inter dal Manchester United. In nerazzurro – causa infortunio – ha realizzato 1 gol in 10 presenze. La “Gazzetta dello Sport” sembra non avere dubbi sul suo futuro

RITORNO IN INGHILTERRA – “Alexis Sanchez ha la valigia pronta per tornare al Manchester United, però ha ancora il tempo per dimostrare che resta un giocatore di alto livello. Se il campionato riprenderà, il cileno avrà sicuramente l’occasione di lasciare il segno, anche perché i tanti impegni ravvicinati e le tre competizioni in cui l’Inter è in corsa garantiranno turnover anche nell’attacco di Conte“.

OCCASIONE – “Prima dello stop per coronavirus il Niño Maravilla ha messo un po’ di minuti nelle gambe: è stato decisivo nella sua Udine, ha dato l’assist a Vecino nella rimonta del derby e ha fatto un figurone nel deserto di San Siro contro il Ludogorets in Europa League. Adesso, dopo la lunga clausura, si candida per essere finalmente importante. Rifare la preparazione da zero con la squadra potrà aiutarlo, e magari sarà proprio Alexis che uscendo dalla panchina riuscirà a far girare a mille il motore dell’Inter”.

Fonte: Gazzetta.it